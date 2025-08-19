Стало известно, какими подарками обменялись Трамп и Зеленский

Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский обменялись подарками в ходе визита украинского политика в Вашингтон. Как сообщает пресс-служба офиса украинского президента, американский лидер в подарок получил клюшку для гольфа, а Зеленский — ключи от Белого дома.

Зеленский подарил президенту клюшку, которую ему передал солдат ВСУ. Трамп принял ее и записал видео с благодарностью военному, в ответ вручив украинскому политику символические ключи.

В Госдуме сделали заявление о встрече Трампа с Зеленским

Напомним, что переговоры между Зеленским, Трампом и семью лидерами ЕС прошли 18 августа в Белом доме. Главной темой переговоров стало участие США в гарантиях безопасности Украины. В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Владимиру Путину — по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, беседа носила «откровенный и весьма конструктивный характер».