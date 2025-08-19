Зеленский передал Трампу подарок от украинского военнослужащего

Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом подарил ему клюшку для гольфа, принадлежавшую военнослужащему Константину Картавцеву. Об этом сообщил Telegram-канал «Общественное. Новости».

© Газета.Ru

По информации журналистов, украинский солдат принимал участие в боевых действиях против РФ. В первые месяцы после эскалации конфликта он потерял ногу, после чего Картавцеву потребовалась реабилитация. При этом игра в гольф стала частью соответствующей программы.

«Зеленский также показал Трампу видео, где Картавцев просит США помочь Украине закончить войну «справедливым и длительным миром», — говорится в материале.

В тексте уточняется, что хозяин Белого дома принял подарок и записал видеообращение для военного Вооруженных сил Украины (ВСУ). В нем он поблагодарил Картавцева за переданную ему клюшку для гольфа.

18 августа в Белом доме состоялись переговоры Трампа и Зеленского. При этом украинский лидер заявил президенту США, что надел свой «лучший костюм» на встречу. Как пишет агентство Bloomberg, Трамп ответил, что одежда Зеленского ему «нравится».