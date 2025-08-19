Трамп прервал фон дер Ляйен во время обвинений России

Президент США Дональд Трамп прервал речь главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о якобы «похищенных украинских детях». Трансляция встречи главы Белого дома и европейских лидеров в Вашингтоне проходила на телеканале ABC News.

«Хоть мы сегодня собрались здесь для обсуждения другого вопроса, но пару недель назад мы заключили [с Европейским союзом] самую большую сделку в истории», — заявил Трамп в ответ на обвинения фон дер Ляйен в адрес России.

2 июня во время второго раунда переговоров в Стамбуле Украина передала делегации России список детей. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на то, что документ содержит 339 имен вместо заявленных ранее 20 тысяч.

Позже Захарова сообщила, что Украине был передан ответ в ходе третьей встречи в Стамбуле. Она подчеркнула, что 30 процентов данных из списка не подтвердились, так как некоторые из указанных детей никогда не были в России, уже вернулись к семьям или являются совершеннолетними.

Дипломат отметила, что Москва не только не препятствует, но и всячески содействует воссоединению украинских детей с их родственниками.