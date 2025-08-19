Глава японского правительства Сигэру Исиба признал гибель невинных людей в РФ в результате украинского конфликта.

«И на Украине, и в России каждый день жертвуют невинными людьми», - сказал Исиба представителям СМИ. «Важно то, как мы будем решать сложнейшую задачу, - продолжил премьер. - Добиться скорейшего прекращения огня и справедливого мира».

Обычно власти Японии утверждают, что жертвы есть только среди населения Украины.