Трамп сделал Зеленскому комплимент

Президент США Дональд Трамп сделал комплимент украинскому коллеге Владимиру Зеленскому за выбор костюма на встречу в Белом доме. На это обратил внимание телеканал CNN.

Во время общения с прессой американских журналистов заметил, что Зеленский «выглядит великолепно» в официальном костюме. В этот момент Трамп согласился с репортером.

«Я сказал то же самое», — заявил он.

Американский лидер также добавил, что комплимент сделал тот же самый журналист, который раскритиковал внешний вид Зеленского в феврале этого года.

Ранее Зеленский проигнорировал дресс-код, пообщавшись в базовой футболке со спецпосланником президента США Китом Келлогом в отеле Hay-Adams в Вашингтоне — через дорогу от Белого дома.