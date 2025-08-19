Макрон поставил ультиматум России

Если двусторонняя встреча президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского не принесет прогресса, то необходимо усилить санкционное давление на Россию. О таком ультиматуме заявил французский лидер Эммануэль Макрон в интервью телеканалу NBC News.

© MIGUEL MEDINA/EPA/TACC

«Если не будет прогресса на двусторонней встрече, о которой объявил [президент США] Дональд Трамп между Путиным и Зеленским, если трехсторонняя встреча провалится, или же если Россия не будет придерживаться мирного подхода, то да, нам придется усилить санкции, в том числе и вторичные», — отметил президент Франции.

По мнению Макрона, Россия якобы в данный момент «не хочет добиться урегулирования конфликта». При этом он допустил, что может быть «слишком пессимистичным» в этом вопросе.

Макрон обратился к Путину за советом

16 августа президент России Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Трампом заявил о необходимости обеспечения безопасности Украины. Он подчеркнул, что Москва готова над этим работать.