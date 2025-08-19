Зеленский признался Трампу, что приехал в лучшем из своих костюмов

По сообщению издания Sun, во время встречи с Дональдом Трампом в Белом доме Владимир Зеленский, вероятно, отметил, что прибыл на переговоры в лучшем из своих костюмов. Издание напоминает, что Трамп ранее сделал украинскому президенту комплимент, выразив восхищение его черным костюмом в милитари-стиле.

Sun утверждает, что в ответ на эту реплику Зеленский подчеркнул, что на нем именно тот костюм, который он считает своим самым лучшим вариантом.

"Судя по всему, сказал Дональду Трампу, что на нем "лучший костюм", который у него есть", - говорится в статье.

Ранее сообщалось, что президент Финляндии оправдался за свое высказывание в Белом доме.