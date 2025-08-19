Стубб оправдал свое сравнение Украины с Финляндией 1944 года

Финский президент Александр Стубб оправдал своё сравнение Украины с положением Финляндии 1944 года.

Ранее на встрече президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским заявил, что решение конфликта будет найдено, так же как это было в 1944 году. Позже он уточнил, что Украина при этом не обязана идти на территориальные уступки по примеру Финляндии.

«Ситуация в 1944 году была совершенно другой. Тогда Финляндия была одной из сторон. Не было выбора... Финляндия сохранила независимость, но потеряла суверенитет и территории», — цитирует политика РИА Новости.

Стубб подчеркнул, что между этими ситуациями нет сходства — нужно сохранить украинский суверенитет и территориальную целостность.

Ранее он заявил о прогрессе в прекращении украинского конфликта.

По словам политика, проработка гарантий безопасности для Украины уже началась.