В правительстве РФ захотели лишить иноагентов налоговых льгот

Правительство РФ планирует внести изменения в Налоговый кодекс, которые лишат иноагентов налоговых льгот. Об этом сообщает ТАСС.

Нововведения коснутся как физических лиц, так и организаций, получающих статус иностранного агента, а также компаний с долей участия в уставном капитале таких лиц от 10%.

В результате иноагенты потеряют возможность пользоваться пониженными ставками по налогу на прибыль и освобождением от налогообложения доходов в виде безвозмездно полученного имущества.

Макрон: готовность США участвовать в обеспечении безопасности Киева - это прогресс

Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил, что недавнее заявление администрации США о готовности участвовать в обеспечении гарантий безопасности Украины является значительным шагом вперед. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, такие гарантии являются ключевыми для достижения соглашений по урегулированию конфликта и имеют важное значение для Украины и Европы.

Макрон подчеркнул, что участие США в этом вопросе представляет собой важный прогресс в дипломатическом процессе.

Рубио: мирное соглашение по Украине потребует уступок

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что для достижения мирного соглашения по Украине обе стороны должны будут пойти на уступки, и такой процесс может оказаться даже несправедливым. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что территориальные вопросы обязательно войдут в повестку переговоров и что окончательное решение о границах остается за Владимиром Путиным и украинским руководством.

Рубио добавил, что США готовы содействовать этому процессу и способствовать достижению компромисса.

Мирошник: ВСУ перед саммитом РФ - США били по крупнейшим прифронтовым городам

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что перед саммитом РФ — США украинские войска нанесли серию целенаправленных ударов по крупным прифронтовым городам России. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что киевский режим провел провокации, направленные на срыв переговоров и создание негативного информационного фона, атаковав Ростов, Белгород, Курск и Донецк.

Мирошник подчеркнул, что за несколько часов до встречи в Донецке из РСЗО HIMARS был нанесен удар по жилому дому, в результате которого погибли гражданские.

Путин за 3 дня после Аляски поговорил с 9 зарубежными лидерами, включая Трампа

За три дня после саммита на Аляске президент Владимир Путин провел телефонные беседы с девятью зарубежными лидерами, включая Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС.

В течение этого периода он обсудил итоги встречи с международными коллегами, а также вновь связался с американским президентом, что стало седьмым разговором с Трампом с начала года.

Кроме того, Путин обменялся мнениями с руководством таких стран, как Китай, Армения, Северная Корея и Южная Африка, и получил поддержку в усилиях по урегулированию украинского кризиса.