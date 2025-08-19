В Германии обнародовали архивные документы 1994 года с высказываниями российского президента Владимира Путина о принадлежности украинских территорий. Соответствующие заявления он сделал задолго до вступления в должность главы России.

Об этом пишет немецкая газета Der Spiegel.

«Крым, восточная Украина... — никогда не были для России чужой страной, а всегда были частью российской территории», — говорится в документах.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинская территория является исконно русской землёй.