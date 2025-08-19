Поза Макрона на фото в Белом доме вызвала вопросы о соблюдении протокола

Президент Франции Эммануэль Макрон был замечен в нарушении дипломатического протокола во время общей фотографии по итогам встречи европейских лидеров в Белом доме. Об этом сообщила польская газета Fakt.

Издание обратило внимание на то, что Макрон держал руку в кармане, что не принято на статусных мероприятиях такого уровня. Издание также отметило, что небрежная поза Макрона может свидетельствовать о его легкомысленном отношении не только к протоколу, но и к результатам самой встречи.

Также стало известно, что Макрон пропустил встречу президента Украины Владимира Зеленского с другими европейскими лидерами в Вашингтоне из-за своего позднего прибытия в Соединенные Штаты. Так, французский лидер прибыл в Белый дом последним из европейских лидеров.

Президент США Дональд Трамп лично встретил Зеленского у Белого дома и поприветствовал гостя, когда тот вышел из автомобиля, пожав ему руку. Американский лидер начал диалог на английском языке и отметил, что для него честь проводить встречу с украинским президентом.

18 августа в Белом доме в Вашингтоне состоялась встреча между Дональдом Трампом, президентом Украины и европейскими лидерами. В рамках встречи политики сделали много значимых заявлений. «Вечерняя Москва» собрала главные из них.