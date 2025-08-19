Один из европейских лидеров нарушил дипломатический протокол в Белом доме

Французский президент Эммануэль Макрон нарушил дипломатический протокол во время фотосъемки по итогам встречи в Белом доме. На это обратила внимание польская газета Fakt.

«Эммануэль Макрон держит руку в кармане, что делать не принято во время статусных событий такого высокого ранга», — говорится в публикации.

Как утверждает Fakt, глава Франции принял небрежную позу, что может свидетельствовать о его беспечном отношении не только к дипломатическому протоколу, но и к итогам самой встречи в Вашингтоне.

Ранее американская газета The Washington Post сообщила, что лидеры европейских стран на совместной фотографии с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и главой Украины Владимиром Зеленским меньше улыбались, а издание The New York Times указало, что что язык тела европейских лидеров «был не совсем бодрым».