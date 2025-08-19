Место проведения переговоров Путина и Зеленского будет согласовано в ближайшие часы

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что конкретное место проведения переговоров между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским будет согласовано в течение ближайших часов. Заявление прозвучало после многосторонних консультаций в Вашингтоне с участием лидеров ЕС, американского президента Дональда Трампа и украинского руководства.

Французский лидер уточнил, что решение о проведении двусторонней встречи было достигнуто во время телефонного разговора между Путиным и Трампом, состоявшегося параллельно с вашингтонскими переговорами.

Макрон выразил надежду, что встреча российского и украинского президентов состоится в ближайшие дни, а через две-три недели может пройти трехсторонний саммит с участием США.

Ранее сообщалось, что на переговорах в Вашингтоне обсуждалось усиление санкций против РФ.