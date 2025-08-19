На переговорах в Вашингтоне обсуждалось усиление санкций против РФ

Как сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон, в ходе переговоров в Вашингтоне Дональд Трамп и европейские лидеры рассматривали возможность ужесточения санкционного давления на Россию.

По словам французского лидера, хотя американский президент изначально не стремился к этому, в ходе дискуссии была проработана ситуация, при которой Москва может отказаться от конструктивного участия в мирном процессе на Украине.

Макрон уточнил, что в таком случае Трамп выразил готовность ввести так называемые "первичные и вторичные пошлины" – форму санкционных мер, направленных в том числе против третьих стран, продолжающих экономическое сотрудничество с Россией.

