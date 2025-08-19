Рютте заявил, что не обсуждал с Трампом конкретные территориальные уступки Киева

Генсек НАТО Марк Рютте в эфире Fox News заявил, что на расширенных переговорах с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме не обсуждались конкретные территориальные уступки Украины.

«Мы сегодня это не обсуждали», — цитирует его ответ РИА Новости.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что территориальные вопросы и обмены будут обсуждаться на трёхсторонней встрече.

Он также не ответил на вопрос, готов ли Киев к территориальным уступкам.