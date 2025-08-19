Стармер заявил, что на встрече в Белом доме договорились «о многом»

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после встречи в Белом доме заявил, что удалось договориться «о многом».

Об этом сообщает CNN.

На вопрос CNN, о чём договорились (в ходе встречи. — RT), Стармер ответил: «О многом», — говорится в сообщении телеканала.

Другие детали британский премьер не привёл.

Ранее газета The Guardian сообщила, что встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме завершилась.

Трамп назвал встречу «очень плодотворной».