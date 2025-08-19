Трамп начал подготовку к трехсторонней встрече с Путиным и Зеленским

Трехсторонняя встреча с участием Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского состоится после встречи президентов России и Украины. Об этом в Truth Social написал президент США.

© Газета.Ru

"После этой встречи у нас будет трилат, в который войдут оба президента и я. Опять же, это был очень хороший, первый шаг в войне, которая длится уже почти четыре года", - написал Трамп.

Президент США подчеркнул, что уже начал подготовку встречи с Путиным и Зеленским. Портал Axios утверждает, что Трамп надеется провести встречу Путина и Зеленского до конца августа. Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры по итогам встречи главы Белого дома с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин и Трамп поддержали проведение прямых переговоров между российскими и украинскими делегациями.