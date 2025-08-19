Трамп обратился с предложением к Путину

Президент США Дональд Трамп предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину повысить уровень делегаций на переговорах по Украине. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, его цитирует ТАСС.

«Обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон, то есть тех представителей, которые участвуют в упомянутых прямых переговорах», — сказал чиновник.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что если двусторонняя встреча Путина и президента Украины Владимира Зеленского не принесет прогресса, то необходимо усилить санкционное давление на Россию.