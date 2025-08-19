СМИ: запланированное интервью Зеленского Fox News отменено

Интервью президента Украины Владимира Зеленского телеканалу Fox News, которое ранее анонсировалось американскими средствами массовой информации, было отменено. Об этом пишет РИА Новости со британское ТВ.

Выход интервью в эфир Fox News был запланирован на 18:00 по местному времени (01:00 мск). Телеканал анонсировал трансляцию беседы с Зеленским, которая должна была состояться после его переговоров в Белом доме, однако в последний момент запланированный разговор не состоялся. Причины отмены интервью на данный момент неизвестны.

18 августа в Белом доме началась встреча Трампа, Зеленского и европейских лидеров. В Вашингтон прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.