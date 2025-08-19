Путин и Трамп высказались в поддержку прямых переговоров между Москвой и Киевом

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора высказались в поддержку прямых переговоров между Москвой и Киевом.

Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

«В разговоре Владимир Путин и Дональд Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины», — сказал он.

Дональд Трамп также проинформировал Владимира Путина о переговорах с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме.

Беседа состоялась по инициативе Вашингтона. Она длилась 40 минут.

Ранее Трамп выразил уверенность в том, что встреча в трёхстороннем формате по урегулированию украинского конфликта с участием главы российского государства Владимира Путина и Владимира Зеленского состоится.