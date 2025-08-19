Помощник Путина подтвердил разговор российского лидера с Трампом

Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор Об этом сообщил советник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

Он уточнил, что беседа двух политиков продолжалась около 40 минут. В ходе разговора Трамп проинформировал Путина о переговорах с Зеленским и лидерами европейских стран. Помощник главы государства назвал беседу откровенной и весьма конструктивной.

Ушаков добавил, что президенты России и США высказались в поддержку прямых переговоров между делегациями России и Украины. Кроме того, отметил он, лидеры стран договорились о повышении ранга и уровня делегаций.