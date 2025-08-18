В США отметили одну деталь на совместном фото лидеров ЕС

На совместном фото европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским практически незаметны улыбки, пишет американская газета Washington Post.

В понедельник, 18 августа, Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским, а также с главами Франции, Италии, Великобритании и ФРГ.

Стороны обсудили ряд вопросов международной повестки, акцент был сделан на урегулировании кризиса на Украине.

«Было заметно меньше улыбок на камеру, когда европейские лидеры собрались фотографироваться», — отметили журналисты.

По их словам, язык тела лидеров «был не совсем бодрым».

Ранее Washington Post сообщила, что понедельник во время визита в Белый дом Владимир Зеленский был одет в чёрную рубашку с воротником и чёрный пиджак.

Журналисты отметили, что украинский лидер сделал работу над ошибками, понял намеки и сменил имидж.