Трамп потерял сидящего напротив него президента Финляндии

Президент США Дональд Трамп не заметил своего финского коллегу Александра Стубба во время саммита с европейскими лидерами по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщает издание, в какой-то момент Трамп потерял Стубба среди присутствующих. При этом, последний сидел прямо напротив главы Белого дома, но Трамп все равно не мог найти Стубба в течение нескольких секунд.

Кроме того, Трамп также оценил загар канцлера Германии Фридриха Мерца.

«Большая часть принимать моего друга, большое спасибо. Отлично выглядите с загаром, откуда он у вас? Я хочу такой же!», — заявил он.

Ранее Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским в Белом доме.