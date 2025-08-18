По данным издания Politico, американские официальные лица выражают недовольство непреклонной позицией Украины, отказывающейся признать российский контроль над всей территорией Донбасса.

Источники издания утверждают, что Вашингтон рассматривает этот шаг как стратегическую возможность для Киева — уступить то, что и так уже практически потеряно, чтобы получить более выгодные условия в переговорах.

Американские представители, как сообщается, считают, что Украина могла бы использовать этот шаг как дипломатический рычаг, однако Киев продолжает настаивать на сохранении территориальной целостности. В Вашингтоне полагают, что отказ от Донбасса в обмен на гарантии безопасности и международную поддержку мог бы стать более прагматичным решением в долгосрочной перспективе.

