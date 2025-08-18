Bloomberg: Трамп общался с Зеленским около получаса, а с Путиным — три

Переговоры Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа продолжались около получаса, в то время как с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске 15 августа глава Белого Дома общался три часа, пишет Bloomberg.

«Учитывая, что двусторонняя встреча Трампа и Зеленского только что завершилась, это примерно полчаса по сравнению с тремя часами, которые Путин провёл с Трампом в пятницу», — отметило агентство.

Ранее Зеленский заявил, что на встрече с американским лидером обсудил гарантии безопасности для Украины.