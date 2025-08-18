Финляндия присутствует на переговорах в США по конфликту на Украине, поскольку имеет исторический "опыт взаимодействия" с Россией. Об этом прессе заявил президент страны Александр Стубб.

Как отметил политик, Финляндия имеет протяженную границу и "исторический опыт взаимодействия" с Россией.

"Это и Вторая мировая война и так далее. Мы нашли решение в 1944 году и я думаю, мы сможем найти решение и в 2025 году", - объяснил Стубб.

Судя по всему, обосновать перед прессой свой приезд в Вашингтон президент Финляндии решил сам, не дожидаясь вопросов от журналистов.

В 1944 году Финляндия, до этого воевавшая против СССР на стороне Третьего Рейха, заключила договор о перемирии на условиях Москвы и прекратила боевые действия - а вскоре и сама также начала военные действия против Германии.

Кроме того, Финляндия передала Советскому Союзу ряд областей (нынешняя Печенга, части Карелии). В послевоенные годы Финляндия заняла стойкую позицию нейтралитета, став одним из важнейших партнеров СССР.