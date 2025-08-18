Британское издание Sky News сообщило во время своей live-трансляции, что исторически Крым был частью Советского Союза.

Как рассказали ведущие трансляции, изначально Крым принадлежал Советскому Союзу, но в 1954 году Глава правительства СССР Никита Хрущев передал его Украине. При этом издание подчеркнуло, что принадлежность Крыма не будет обсуждаться на переговорах по конфликту на Украине.

«Трамп уже предположил, что Крым не обсуждается — он не будет частью этих переговоров. Стоит отметить, что Крым изначально был частью Советского Союза. Сотни лет назад они сражались за стратегически важный порт Севастополь на юге страны. В 1954 году Хрущев передал его Украине, в основном в административных целях, хотя на самом деле в то время Украина была всего лишь округом в составе Советского Союза», — сообщило издание.

Ранее во Франции заявили, что Трамп назвал Крым российским.