Зеленский показал Трампу на карте Украины «много деталей»

Владимир Зеленский заявил, что во время встречи в Овальном кабинете подробно показал Дональду Трампу детали военной ситуации на карте Украины.

Во время встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами Владимир Зеленский заявил, что показал на карте Украины в Овальном кабинете много подробностей, касающихся военных действий, передает РИА «Новости».

Зеленский выразил благодарность за предоставленную карту и добавил, что намерен забрать ее домой.

В ходе беседы Зеленский отметил, что наглядно объяснил Трампу ситуацию на поле боя, а также уточнил, что карта содержит «много деталей». Трансляция встречи велась на YouTube-канале агентства Reuters.

На представленной Зеленским карте были отмечены российские регионы – ДНР, ЛНР, Запорожская, Херсонская области и Крым, а также Сумская и Харьковская области с указанием процента территорий, находящихся под контролем России.

Ранее перед началом закрытой части переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Овальном кабинете появилась карта с отмеченными бежевым цветом историческими регионами России.

Владимир Зеленский заявил о готовности вынести обсуждение территориальных вопросов на уровень лидеров Украины, США и России.

Дональд Трамп планирует обсудить с лидерами Европы и Зеленским обмен территориями. Зеленский пообещал обсудить «территориальные вопросы» на трехсторонней встрече.