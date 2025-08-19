Оценены утверждения Трампа о законченных им шести войнах

Трамп и его администрация утверждают, что помогли урегулировать конфликты от Ближнего Востока до Азии (аж шесть войн!), однако реальность гораздо сложнее. Расхваливая себя как так называемого главного миротворца во время переговоров по Украине в Белом доме во вторник, Дональд Трамп сделал два важных заявления: что он хочет мирных соглашений, а не прекращения огня и что он закончил шесть войн с тех пор, как стал президентом.

Но в своей спешке с заключением мирного соглашения на Украине Трамп слишком быстро и вольно обращается с правдой, констатирует The Guardian.

Трамп и его администрация утверждали, что помогли урегулировать конфликты между Израилем и Ираном, Демократической Республикой Конго и Руандой, Камбоджей и Таиландом, Индией и Пакистаном, Сербией и непризнанным Косово, Египтом и Эфиопией.

Однако заявления об урегулировании этих конфликтов приукрашены, а в некоторых случаях опровергаются продолжающимся насилием в таких странах, как Демократическая Республика Конго, где поддерживаемые Руандой мятежники пропустили крайний срок для достижения мирного соглашения в Дохе во вторник.

В Иране США нанесли свои собственные удары с использованием противобункерных бомб по военным и ядерным объектам, прежде чем вынудить Тегеран согласиться на прекращение огня.

Индия отрицает, что Трамп сыграл какую-либо роль в достижении соглашения о прекращении огня с Пакистаном, чтобы положить конец многодневным ударам по спорной территории Кашмир в мае.

Египет и Эфиопия не договорились об урегулировании первопричины своего конфликта – плотины на реке Нил, построенной Эфиопией для отвода воды из Египта.

Сербия отрицает, что у нее были какие-либо планы начать войну с Косово, хотя Трамп поставил себе в заслугу предотвращение войны.

Что касается прекращения огня, то, по собственному признанию Трампа, он часто добивался его в этих конфликтах. Теперь он стремится переписать ситуацию, усиливая давление по Украине, утверждает The Guardian.

Заявление Трампа о том, что он не стремится к прекращению огня на Украине, прозвучало после встречи с Владимиром Путиным на Аляске на прошлой неделе, когда президент России первоначально потребовал, чтобы Украина уступила контроль над территорией Донбасса, прежде чем вести переговоры о прекращении огня, напоминает The Guardian.

Этот вопрос имеет решающее значение для установления окончательного мира на Украине: Путин хочет решить, какую территорию Россия сохранит за собой, пока продолжаются боевые действия, в то время как Киев потребовал, чтобы оружие замолчало в рамках соглашения о прекращении огня, прежде чем будут приняты какие-либо решения по территориальным претензиям.

На встречах с европейскими лидерами в понедельник Трамп заявил, что больше не стремится к прекращению огня.

“Если вы посмотрите на шесть соглашений, которые я заключил в этом году, все они принимались в состоянии войны. Я не заключал никаких соглашений о прекращении огня, - заявил Трамп Зеленскому. – Я не думаю, что вам нужно прекращение огня”.

Но, пишет The Guardian, 10 мая, после вспышки насилия между Индией и Пакистаном, Трамп объявил: “После долгой ночи переговоров при посредничестве Соединенных Штатов я рад объявить, что Индия и Пакистан согласились на ПОЛНОЕ И НЕМЕДЛЕННОЕ прекращение огня. Поздравляю обе страны с тем, что они проявили здравый смысл и высокий интеллект”.

А 26 июля Трамп заявил, что звонит лидерам Таиланда и Камбоджи, чтобы призвать к прекращению огня после трехдневных пограничных боев. “Телефонный разговор с Камбоджей завершен, но ожидайте, что мы перезвоним по поводу прекращения войны и прекращения огня, основываясь на том, что скажет Таиланд, - написал он. - Я пытаюсь упростить сложную ситуацию!”

Что касается Израиля и Ирана, Трамп также написал: “Между Израилем и Ираном была достигнута полная договоренность о полном прекращении огня”.

Американский новостной телеканал MSNBC опубликовал подборку материалов о том, как Трамп призывал к прекращению огня на Украине за недели и дни до его встреч с президентом Путиным, а затем с Зеленским.