Уиткофф: длительность саммита на Аляске обусловлена прогрессом в урегулировании

Длительность встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске была обусловлена достигнутым на ней прогрессом по урегулированию конфликта на Украине.

Об этом в эфире Fox News заявил спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф.

«Мы провели там довольно много времени, поскольку действительно добились прогресса относительно того, как мы можем достичь мирного соглашения», — цитирует его ТАСС.

Ранее Путин в ходе телефонного разговора тепло поблагодарил Трампа за гостеприимство в ходе встречи на Аляске.