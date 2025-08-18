Президент США Дональд Трамп обозначил возможный срок урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Трампа, перспективы окончания конфликта на Украине станут понятны через одну или две недели. При этом он добавил, что обе стороны конфликта хотят заключить сделку.

«Скоро, через неделю или две мы будем знать, добьемся мы решения или нет», — заявил он.

Впрочем, Трамп также признал, что урегулирование ситуации может вообще не состояться.

«Возможно, что урегулирование не будет достигнуто», — добавил он.

Напомним, что 18 августа Владимир Зеленский и Трамп встретились в Белом доме.