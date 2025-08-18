Белый дом показал черно-белое фото Трампа и Зеленского у карты Украины

Появилось фото беседы президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского возле карты Украины. Снимок опубликовал заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино.

На черно-белом фото запечатлены Трамп и Зеленский. Оба они стоят на фоне той самой карты Украины, которую развернули в Овальном кабинете перед беседой политиков тет-а-тет. При этом Трамп что-то доказывает Зеленскому, жестикулируя, а тот его слушает, глядя сверху вниз с невеселым видом.

© The White House

Примечательно, что Трамп на снимке стоит со стороны России на карте, а Зеленский со стороны Украины.

"Перед тем, как отправиться на многостороннюю встречу с европейскими лидерами", - подписал снимок сам Скавино.

Ранее стало известно, что в Овальном кабинете перед закрытой частью встречи Трампа и Зеленского установили карту Украины, а также новых российских регионов, включая Крым. Судя по всему, принесла ее украинская делегация.

Однако BBC предположило, что с помощью карты Трамп мог давить на Зеленского.

Ранее на пресс-конференции президент США выразил уверенность в желании России урегулировать конфликт на Украине и отметил, что временное перемирие не требуется.