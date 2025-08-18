Трамп не исключил провала в урегулировании конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп сообщил, что вероятность того, что достичь урегулирования конфликта на Украине не удастся, тоже есть. Трансляцию с места событий ведет C-SPAN.

© Газета.Ru

«Возможно, что урегулирование не будет достигнуто», — сказал президент США в ходе встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

По его словам, в течение двух недель должно проясниться, удастся ли урегулировать конфликт на Украине путем переговоров.

18 августа в Белом доме проходит встреча Трампа и Зеленского. Это их первые личные переговоры после скандала в Белом доме во время совместной пресс-конференции в феврале.

В Вашингтон также прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.