Политолог рассказал о возможных решениях на встрече Трампа и Зеленского

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, военный политолог Андрей Кошкин рассказал о возможных территориальных решениях, которые могут быть приняты во время встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

По словам Кошкина, во время встречи Зеленского и Трампа может быть поднята тема вывода ВСУ из ЛНР и ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей. Как заявил эксперт, российская сторона уже выдвигала подобные требования, а также поднимала вопрос признания мировой общественностью этих субъектов и Крыма как территорий РФ. При этом Кошкин также добавил, что Сумская или Харьковская области могут «рассматриваться в качестве элемента торга».

«Россия четко высказала свое предложение еще летом прошлого года о том, что если войска будут выведены с территории Российской Федерации, речь идет о четырех субъектах — Луганская и Донецкая народные республики, Херсонская и Запорожская области, то мы сразу можем рассматривать вопрос о подписании долгосрочного мирного соглашения», — заявил он.

18 августа Зеленский и Трамп встретились в Вашингтоне.