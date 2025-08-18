Трамп заявил, что не верит в угрозу «дальнейшей агрессии» РФ против Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в угрозу «дальнейшей агрессии» против Украины со стороны России. Об этом он сказал 18 августа на встрече в Белом доме с участием руководителей европейских стран и лидера киевского режима Владимира Зеленского.

«Я оптимистично настроен относительно того, что совместно мы сможем достичь договоренностей, которые позволят сдержать любую дальнейшую агрессию против Украины, и на самом деле я думаю, что такого не будет», — сказал Трамп, слова которого приводит ТАСС.

