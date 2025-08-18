Макрон предложил обсуждать Украину на четырехсторонней встрече с Европой

Французский лидер Эммануэль Макрон предложил обсуждать тему урегулирования украинского конфликта на четырёхсторонней встрече с участием представителей европейских стран.

«Когда мы говорим о гарантиях безопасности, мы говорим о безопасности всего европейского континента», — подчеркнул он на встрече европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Белом доме.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что после разговора с лидерами ЕС и Владимиром Зеленским он рассчитывает на договорённости, которые приведут к трёхсторонней встрече с участием России.