Пользователи соцсетей высмеяли лидеров ЕС и НАТО

Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме привела к появлению новых мемов, сделанных при помощи ИИ, пишет Telegram-канал Mash.

Так, в соцсетях получил широкое распространение «кадр», на котором лидеры ЕС и НАТО сидят перед Овальным кабинетом, в котором проходят переговоры сторон, как проштрафившиеся школьники перед кабинетом директора школы.

На «фото» хорошо заметны президент Франции Эммануэль Макрон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и ряд других политиков.

Вместе с тем, на реальных кадрах, сделанных после встречи Трампа и Зеленского, одежда у женщин (премьер-министра Италии Джорджи Мелони и Урсулы фон дер Ляйен) совсем другая.