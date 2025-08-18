Зеленский передал супруге Трампа письмо от своей жены
Владимир Зеленский передал через президента США Дональда Трампа письмо от своей жены, которое адресовано супруге американского главы Мелании. Об этом сообщает New York Post.
Ранее на встрече с президентом России Владимиром Путиным на Аляске Трамп передал ему письмо от своей жены Мелании, в котором она призвала российского лидера защитить детей от конфликта. При этом в тексте не упоминалась Украина или какие-то конкретные факты, которые бы относились к ней.
Зеленский поблагодарил Меланию Трамп за это письмо, сказав, что его супругу очень тронула ее забота о детях.
«Моя жена, первая леди Украины, тоже передала письмо. Оно не для вас», — пошутил Зеленский.