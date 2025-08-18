Трамп: Россия давно говорила о недопустимости вхождения Украины в НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия давно говорила о недопустимости вхождения Украины в НАТО.

© Global look

«Ещё задолго до президента Путина всегда звучало заявление, что они (Россия. — RT) никогда не допустят вступления Украины в НАТО», — сказал американский лидер в ходе встречи с Владимиром Зеленским.

Ранее официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что все сценарии урегулирования украинского конфликта, предусматривающие размещение войск стран НАТО на Украине, категорически неприемлемы для России.