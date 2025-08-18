В Овальном кабинете заметили огромную карту Украины

Представители украинской стороны разместили в Овальном кабинете большую карту Украины на специальной подставке. Об этом пишет РБК в Telegram-канале.

По данным портала, карту развернули перед закрытой частью переговоров президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

© Соцсети

Ранее сообщалось, что глава офиса украинского президента Андрей Ермак, а также его заместитель Павел Палиса прибыли в Белый дом.

Журналисты отметили, что Палиса нес в руках свернутую в рулон карту.