На Украине раскрыли истинную функцию Зеленского на встрече с Трампом

Владимир Зеленский на переговорах с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме выполнил функцию мебели. Об этом у себя в Telegram-канале заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Зеленский на встрече с Трампом выполнил функцию мебели. Ждем дальше», — написал он.

Напомним, что сегодня, 18 августа, в Вашингтоне состоялась открытая часть встречи Трампа и Зеленского. Ключевыми ее темами стали урегулирование конфликта на Украине и возможное проведение трехстороннего саммита с участием глава РФ, Украины и США.