Трамп рассказал о реакции Путина на письмо Мелании

Президент России Владимир Путин очень хорошо принял письмо от первой леди США Мелании Трамп с просьбой защитить детей. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп в Белом доме, трансляцию ведет Times.

«Оно было очень хорошо принято им», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Мелания Трамп в письме, адресованном Путину, попросила политика защитить детей от войны, установив мир. Послание российскому лидеру передал президент США во время встречи на Аляске. Позднее Дональд Трамп опубликовал текст документа.