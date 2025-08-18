Трамп позвонит Путину после разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается позвонить своему российскому коллеге Владимиру Путину после встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Трампа, Путин ожидает его звонка. Как подчеркнул глава Белого дома, он проведет разговор с российским президентом сразу по окончанию встречи с Зеленским.

«Мы собираемся провести телефонный разговор сразу после сегодняшних встреч <...> он ожидает моего звонка, когда мы закончим эту встречу», — заявил он.

18 августа Зеленский и Трамп встретились в Вашингтоне.