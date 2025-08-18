Один европейский лидер не приехал на встречу с Зеленским

Президент Франции Эммануэль Макрон не успел на встречу Владимира Зеленского с лидерами европейских стран в посольстве Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на французское СМИ.

© white house

При этом неизвестно, планировал ли Макрон присутствовать на встрече и опоздал или же он изначально не собирался туда ехать из-за позднего прилета в США. Однако в результате президент Франции прибыл в Белый дом последним из европейских лидеров.

Напомним, что сегодня, 18 августа, в Вашингтоне состоялась открытая часть встречи американского главы Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Ключевыми ее темами стали урегулирование конфликта на Украине и возможное проведение трехстороннего саммита с участием глава РФ, Украины и США. Позже к встрече присоединились лидеры европейских стран, общение проходит за закрытыми дверями.