Трамп поставил точку в вопросе членства Украины в НАТО

Украина не станет членом НАТО. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, передает «Москва 24».

Трамп напомнил, что Москва уже давно говорила о недопустимости Украины в НАТО, еще задолго до президента России Владимира Путина.

«Всегда было понимание, что Украины не будет в НАТО», — сказал он во время встречи в Овальном кабинете Белого дома с Владимиром Зеленским.

При этом Трамп указал, что Европа выразила готовность оказать помощь в предоставлении гарантий безопасности для Киева. По его словам, США может с ними помочь.