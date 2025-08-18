Трамп заявил о любви к россиянам и украинцам

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с Владимиром Зеленским признался, что любит и россиян, и украинцев. Трансляция велась на сайте «Рамблера».

Глава США в ходе переговоров сделал ряд заявлений по международной повестке. Большая часть высказываний была посвящена урегулированию конфликта на Украине.

«Я люблю россиян. Я люблю их всех [обе стороны конфликта] и хочу, чтобы противостояние прекратилось. Это очень важно», — отметил Трамп.

Ранее Трамп сообщил, что урегулирование конфликта на Украине должно быть долгосрочным.