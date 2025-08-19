Зеленский рассказал об «отправной точке» для прекращения конфликта

Отправной точкой для прекращения конфликта на Украине являются гарантии безопасности Киеву. Об этом после переговоров в Белом доме заявил украинский лидер Владимир Зеленский, передает британская газета Financia Times.

© Алексей Коновалов/ТАСС

«Зеленский сказал в своем заявлении в понедельник вечером, что гарантии безопасности являются «ключевым вопросом, отправной точкой для прекращения войны», — говорится в сообщении издания.

Генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что группа из 30 стран, включая Японию и Австралию, занимается разработкой гарантий безопасности для Украины в рамках урегулирования конфликта.

В Госдуме сделали заявление о встрече Трампа с Зеленским

18 августа в Белом доме прошла встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Зеленского. Помимо них, в переговорах приняли участие ряд европейских лидеров, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.

Трамп провел переговоры с президентов РФ Владимиром Путиным по итогам встречи главы Белого дома с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин и Трамп поддержали проведение прямых переговоров между российскими и украинскими делегациями.

Президент США сообщил, что уже начал подготовку встречи с Путиным и Зеленским. По словам Трампа, его встреча с лидерами России и Украины пройдет после их двусторонних переговоров. Портал Axios утверждает, что Трамп надеется провести встречу Путина и Зеленского до конца августа.