Трамп назвал условие для завершения украинского конфликта

Американский лидер Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что для завершения конфликта на Украине нужна трёхсторонняя встреча, в которой примет участие президент России Владимир Путин.

© Global look

«Если не будет трёхсторонней встречи, бои продолжатся. Если она состоится, я думаю, у нас высокий шанс на возможное завершение конфликта», — сказал он.

Также президент США отметил, что после встречи с Зеленским и лидерами стран ЕС позвонит Путину.