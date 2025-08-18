Во время встречи с президентом США Дональдом Трампом Владимиру Зеленскому задали вопрос о территориальных уступках России. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщает издание, вопрос озвучил один из журналистов. При этом, Зеленский ушел от ответа на этот вопрос, но подчеркнул, что Украина поддерживает желание США как можно быстрее завершить конфликт с Россией.

18 августа Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для переговоров с Трампом. На встречу также были приглашены восемь лидеров стран Европы.