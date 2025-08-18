Трамп оценил визит Путина на Аляску как "чудесный" жест с его стороны

Президент США Дональд Трамп высоко оценил визит российского лидера Владимира Путина на Аляску, отметив, что с его стороны было "чудесно" прилететь в Америку. Об этом он заявил во время встречи с Владимиром Зеленским в понедельник в Вашингтоне.

"Было чудесно, что он сделал это", - заявил американский лидер.

Трамп также подчеркнул, что, по его мнению, Москва искренне стремится к урегулированию украинского конфликта.

Отмечается, что глава Белого дома в понедельник был одет в тот же темно-синий костюм, в котором встречал президента России на Аляске.